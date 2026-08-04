· Ρεάλ Μαδρίτης · Φιορεντίνα

Παραχωρεί δανεικό τον Μασταντουόνο η Ρεάλ - Φαβορί η Φιορεντίνα

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραχωρήσει δανεικό τον Φράνκο Μασταντουόνο πριν την έναρξη της νέας σεζόν, με τη Φιορεντίνα να είναι το φαβορί για την απόκτησή του.

Παραχωρεί δανεικό τον Μασταντουόνο η Ρεάλ - Φαβορί η Φιορεντίνα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δανεικός θα περάσει τη σεζόν 2026/27 ο Φράνκο Μασταντουόνο, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ψάχνει την κατάλληλη ομάδα ώστε ο Αργεντίνος να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στην... pole position για την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού είναι αυτή τη στιγμή η Φιορεντίνα, με τον παίκτη να είναι θετικός στην προοπτική των «Βιόλα» και τις δύο πλευρές να είναι σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Μασταντουόνο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρίβερ Πλέιτ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιώντας συνολικά την περσινή σεζόν 35 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:29 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Οι δύο όροι της Σπαρτάκ Μόσχας για τον δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία»

12:01 MVP

Πώς τα κατάφερες έτσι, ρε Τζιάνι;

11:40 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε συμφωνία με την Puma η ΚΑΕ Άρης

11:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA σχεδιάζει το νέο... Μουντιάλ

11:11 CHAMPIONS LEAGUE

«Τελειώνει» η μεταγραφή του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ - Αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού

11:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τα αποκαλυπτήρια από το εσωτερικό του νέου πούλμαν (vid)

10:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραχωρεί δανεικό τον Μασταντουόνο η Ρεάλ - Φαβορί η Φιορεντίνα

10:27 NBA

Μπράουν: «Ένιωσα ασέβεια από ανθρώπους που νόμιζα ότι με εκτιμούσαν»

10:02 SUPER LEAGUE

«Μονομαχούν για την υπογραφή του Κόστιτς ΑΕΚ και Αϊντχόφεν»

09:50 ΣΠΟΡ

Θλίψη στο UFC: Πέθανε ο Άλαν Νασιμέντο

09:44 MVP

Η συνήθεια των 2 λεπτών που μπορεί να σου χαρίσει περισσότερα χρόνια ζωής

09:37 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Στη λίστα της Λιλ ο Ταρέμι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας