Παραχωρεί δανεικό τον Μασταντουόνο η Ρεάλ - Φαβορί η Φιορεντίνα
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης θα παραχωρήσει δανεικό τον Φράνκο Μασταντουόνο πριν την έναρξη της νέας σεζόν, με τη Φιορεντίνα να είναι το φαβορί για την απόκτησή του.
Δανεικός θα περάσει τη σεζόν 2026/27 ο Φράνκο Μασταντουόνο, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ψάχνει την κατάλληλη ομάδα ώστε ο Αργεντίνος να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στην... pole position για την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού είναι αυτή τη στιγμή η Φιορεντίνα, με τον παίκτη να είναι θετικός στην προοπτική των «Βιόλα» και τις δύο πλευρές να είναι σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
Ο Μασταντουόνο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρίβερ Πλέιτ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιώντας συνολικά την περσινή σεζόν 35 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.