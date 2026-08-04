Παραχωρεί δανεικό τον Μασταντουόνο η Ρεάλ - Φαβορί η Φιορεντίνα

Δανεικός θα περάσει τη σεζόν 2026/27 ο Φράνκο Μασταντουόνο, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ψάχνει την κατάλληλη ομάδα ώστε ο Αργεντίνος να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, στην... pole position για την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού είναι αυτή τη στιγμή η Φιορεντίνα, με τον παίκτη να είναι θετικός στην προοπτική των «Βιόλα» και τις δύο πλευρές να είναι σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Ο Μασταντουόνο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Ρίβερ Πλέιτ έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποιώντας συνολικά την περσινή σεζόν 35 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.