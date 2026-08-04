Παναθηναϊκός: Τα αποκαλυπτήρια από το εσωτερικό του νέου πούλμαν (vid)

Το ολοκαίνουργιο πούλμαν του παρουσίασε ο Παναθηναϊκός.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Volvo B13R Irizar i8 το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς και το έχουν επιλέξει κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι για τις ανάγκες μετακίνησης της αποστολής τους.

Με ένα ξεχωριστό βίντεο στα social media, το «τριφύλλι» έκανε τα... αποκαλυπτήρια από το εσωτερικό του οχήματος, με τις λεπτομέρειες και τα καθίσματα να κόβουν την... ανάσα.

Δείτε το Βίντεο: