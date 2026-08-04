«Μονομαχούν για την υπογραφή του Κόστιτς ΑΕΚ και Αϊντχόφεν»

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η υπόθεση του Φίλιπ Κόστιτς για την ΑΕΚ. Σύμφωνα με αποκαλύψεις από την Ολλανδία, η «Ένωση» αποφάσισε να δώσει μικρή παράταση στη διορία που είχε ορίσει για την απόφαση του Σέρβου εξτρέμ, την ώρα που η Αϊντχόφεν παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις, έτοιμη να κάνει από μεριάς της την δική της κίνηση.

Παρά τα εμπόδια που παραμένουν στις διαπραγματεύσεις, η ΑΕΚ διατηρεί ζωντανό το θέμα του 33χρονου Σέρβου, εξαντλώντας κάθε περιθώριο. Η ελληνική ομάδα έχει καταθέσει την προσφορά και, ενώ το αρχικό τελεσίγραφο έληγε το βράδυ της Δευτέρας (3/8), αποφασίστηκε να δοθεί παράταση μισής ημέρας ώστε ο παίκτης να δώσει την τελική του απάντηση στην πρόταση των «κιτρινόμαυρων».

Την ίδια στιγμή, Ολλανδικά μέσα εμπλέκουν και την Αϊντχόφεν στην υπόθεση. Η PSV δείχνει διατεθειμένη να προσφέρει διετές συμβόλαιο στον Κόστιτς, διατηρώντας μια συγκρατημένη αισιοδοξία:

«Η υπόθεση του Κόστιτς ήταν αρκετά χαοτική την προηγούμενη εβδομάδα, με τον ποδοσφαιριστή να έχει στα χέρια του προτάσεις από PSV και ΑΕΚ. Οι Έλληνες έδωσαν παράταση λίγων ωρών στη δελεαστική τους προσφορά. Στην PSV υπάρχει αισιοδοξία για διετή συμφωνία, όμως αποφεύγονται οι πανηγυρισμοί, καθώς τίποτα δεν τελειώνει πριν πέσει η καρό σημαία — ειδικά μετά τις ανατροπές που βίωσε ο σύλλογος το φετινό καλοκαίρι», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της «ed.nl».

Όπως και να έχει, το σίριαλ αναμένεται σύντομα να πάρει την τελική του μορφή και μένει να δούμε αν αυτό ολοκληρωθεί θετικά ή αρνητικά για την «Ένωση».

Ο Κόστιτς έχει συνολικά στο ενεργητικό του 249 συμμετοχές στην Bundesliga και 84 στη Serie A, ενώ έχει αγωνιστεί σε δεκάδες ευρωπαϊκά παιχνίδια. Παράλληλα, μετρά 72 παρουσίες με την εθνική ομάδα της Σερβίας.