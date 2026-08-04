«Η Τσορούμ κατέθεσε πρόταση για τον Λιβάι Γκαρσία»

Στις τελικές διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία φαίνεται βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να τα έχουν βρει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ενώ το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Σπαρτάκ Μόσχας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ογκούζ Ορούκ, η νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία του γειτονικού πρωταθλήματος, Τσορούμ κατέθεσε και αυτή επίσημη πρόταση στη ρωσική ομάδα για τον 28χρονο επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Η ομάδα από την βόρεια Τουρκία την περασμένη αγωνιστική περίοδο τερμάτισε 4η στην First League και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την άνοδο στη Super Lig μέσω της διαδικασίας των playoffs.

Ενόψει της παρθενικής της συμμετοχής στη μεγάλη κατηγορία, η Τσορούμ κινείται πολύ δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι έχοντας ολοκληρώσει ήδη περισσότερες από 10 προσθήκες, με τον Λιβάι Γκαρσία να φιγουράρει ψηλά στη λίστα της ως εναλλακτική επιλογή, σε περίπτωση που δεν προχωρήσει άλλη περίπτωση επιθετικού από τη Σαουδική Αραβία.

Παρά την τουρκική... σφήνα, το «τριφύλλι» διατηρεί τον πρώτο λόγο, καθώς οι συζητήσεις με τους Μοσχοβίτες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο για την ολοκλήρωση του deal.

Υπενθυμίζεται ότι τη σεζόν 2025/26, ο Γκαρσία κατέγραψε 33 συμμετοχές, με απολογισμό 7 γκολ και 5 ασίστ.