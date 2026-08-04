Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν: Ξεκινά το ταξίδι με προορισμό τα... αστέρια - Η ώρα και το κανάλι

Τα προκριματικά του Champions League μπαίνουν στην τελική τους ευθεία με τη διεξαγωγή του Γ’ προκριματικού γύρου, όπου «μπαίνει» πλέον κι ο Ολυμπιακός ως δευτεραθλητής της περσινής Super League, έχοντας μπροστά του το «εμπόδιο» της ολλανδικής Ναϊμέγκεν.

Απέναντι στην ομάδα-έκπληξη της περσινής Eredivisie, που άφησε εκτός Champions League τον Άγιαξ, οι Πειραιώτες θα προσπαθήσουν το βράδυ της Τρίτης (4/8) να πάρουν ένα αποτέλεσμα που θα τους φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στα play off.

Ο αγώνας στο Καραϊσκάκη θα αρχίσει στις 21:00 και θα είναι σε μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1HD.

Από εκεί και πέρα, το διήμερο περιλαμβάνει ενδιαφέροντα ζευγάρια. Σε άλλα ματς υπάρχουν ακλόνητα φαβορί, όπως είναι π.χ. η Φενέρμπαχτσε απέναντι στην Στουρμ Γκρατς, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ απέναντι στην Κάουνο Ζαλγκίρις ή ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Χάποελ Μπερ Σεβά, ενώ άλλα ζευγάρια είναι πολύ πιο ισορροπημένα, όπως αυτό ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Σουηδίας Μιάλμπι και τη Σλόβαν Μπρατισλάβας του Αντράζ Σπόραρ ή η Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ με την Μπόντο/Γκλιμτ.

Αξίζει να επισημανθεί πως στα play off η περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτι Αλμάτι, ενώ ο δευτεραθλητής Ολυμπιακός -εφόσον περάσει τη Ναϊμέγκεν- θα παίξει με τον νικητή των αγώνων Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ-Μπόντο/Γκλιμτ.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα δώσουν το πρώτο ματς εκτός έδρας στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 25 ή 26/8.

Οι δε «ερυθρόλευκοι», εάν εξασφαλίσουν την πρόκριση απ’ τον Γ’ προκριματικό, θα δώσουν το πρώτο ματς των play off στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 25 ή 26/8.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Champions League:

Τρίτη 4 Αυγούστου 2026

Αραράτ Αρμένια (Αρμενία)-Τσέλιε (Σλοβενία) 19:00

Μιάλμπι (Σουηδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 19:00

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 20:30

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 20:30

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 21:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) 21:00

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία) 21:00

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 21:00

Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Άαρχους (Δανία)-Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) 19:30

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 21:00

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα Play Off του Champions League:

Champions Path

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) ή Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) - ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Σέλτικ (Σκωτία) - Λίντσερ (Αυστρία)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) ή Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία)

Μιέλμπι (Σουηδία) ή Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) - Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) ή Τσέλιε (Σλοβενία)

Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) ή Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) - Άαρχους (Δανία) ή Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

League Path

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) ή Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) ή Λιόν (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ή Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) ή Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)