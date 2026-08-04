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Ποκετίνο: Συμφωνία με τις ΗΠΑ μέχρι το Μουντιάλ του 2030

Ο Μαουρίσιο Ποκετίνο θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Ποκετίνο: Συμφωνία με τις ΗΠΑ μέχρι το Μουντιάλ του 2030
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Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνει ο Μαουρίσιο Ποκετίνο, καθώς ο Αργεντινός προπονητής συμφώνησε με την αμερικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το Μουντιάλ του 2030.

Ο Ποκετίνο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των ΗΠΑ με στόχο να οδηγήσει την ομάδα σε μια επιτυχημένη πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Στη διοργάνωση του 2026, ο Αργεντινός τεχνικός οδήγησε την αμερικανική ομάδα μέχρι τη φάση των «16», με την ομοσπονδία να δείχνει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του και να του δίνει τα «κλειδιά» της ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Πλέον, ο Ποκετίνο καλείται να συνεχίσει το έργο του με ορίζοντα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, όπου οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να παρουσιάσουν ακόμη πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο.

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