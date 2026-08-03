Χάποελ Τελ Αβίβ: Επέστρεψε ο Ταμίρ Μπλατ

Μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της πραγματοποίησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς απέκτησε τον Ταμίρ Μπλατ, ενισχύοντας σημαντικά τις θέσεις των γκαρντ.

Ο 28χρονος Ισραηλινός επιστρέφει στην ομάδα μετά από αρκετά χρόνια, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2014 έως το 2017, στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του καριέρας.

Η Χάποελ προσθέτει στο δυναμικό της έναν ιδιαίτερα ικανό δημιουργό, ο οποίος διαθέτει παράλληλα εξαιρετικό σουτ από την περιφέρεια και μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στην οργάνωση όσο και στο σκοράρισμα.

Την περασμένη σεζόν ο Μπλατ αγωνίστηκε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καταγράφοντας στη EuroLeague κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.