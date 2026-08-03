· Χάποελ Τελ Αβίβ

Χάποελ Τελ Αβίβ: Επέστρεψε ο Ταμίρ Μπλατ

Σημαντική ενίσχυση στην περιφέρεια για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ταμίρ Μπλατ.

Χάποελ Τελ Αβίβ: Επέστρεψε ο Ταμίρ Μπλατ
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Μία σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της πραγματοποίησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς απέκτησε τον Ταμίρ Μπλατ, ενισχύοντας σημαντικά τις θέσεις των γκαρντ.

Ο 28χρονος Ισραηλινός επιστρέφει στην ομάδα μετά από αρκετά χρόνια, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2014 έως το 2017, στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής του καριέρας.

Η Χάποελ προσθέτει στο δυναμικό της έναν ιδιαίτερα ικανό δημιουργό, ο οποίος διαθέτει παράλληλα εξαιρετικό σουτ από την περιφέρεια και μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο στην οργάνωση όσο και στο σκοράρισμα.

Την περασμένη σεζόν ο Μπλατ αγωνίστηκε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καταγράφοντας στη EuroLeague κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

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