«Ο Λεβαδειακός μία ανάσα από τον Χουάν Μπαουζά»
Ο Λεβαδειακός έχει συμφωνήσει με τον 30χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό Χουάν Φρανσίσκο Μπαουζά, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Ουριέλ Λουγκτ.
Μία ακόμη μεταγραφή βρίσκεται στα «σκαριά» για τον Λεβαδειακό, με τον Χουάν Φρανσίσκο Μπαουζά να βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακόμισή του στη Βοιωτία.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ Ουριέλ Λουγκτ, η ομάδα της Βοιωτίας έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του 30χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
«Ο Χουάν Μπαουζά είναι κοντά στο να γίνει παίκτης του Λεβαδειακού. Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες, ώστε να αποκτηθεί ως ελεύθερος από την Κραϊόβα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.