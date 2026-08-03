· Λεβαδειακός

«Ο Λεβαδειακός μία ανάσα από τον Χουάν Μπαουζά»

Ο Λεβαδειακός έχει συμφωνήσει με τον 30χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό Χουάν Φρανσίσκο Μπαουζά, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Ουριέλ Λουγκτ.

«Ο Λεβαδειακός μία ανάσα από τον Χουάν Μπαουζά»
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Μία ακόμη μεταγραφή βρίσκεται στα «σκαριά» για τον Λεβαδειακό, με τον Χουάν Φρανσίσκο Μπαουζά να βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακόμισή του στη Βοιωτία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ Ουριέλ Λουγκτ, η ομάδα της Βοιωτίας έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του 30χρονου Αργεντινού μεσοεπιθετικού και πλέον απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

«Ο Χουάν Μπαουζά είναι κοντά στο να γίνει παίκτης του Λεβαδειακού. Ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες, ώστε να αποκτηθεί ως ελεύθερος από την Κραϊόβα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

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