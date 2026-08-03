ΠΑΟΚ: Προανήγγειλε τη μεταγραφή του Τομ Λουσέ με teaser από την Τούμπα

Μία... teaser φωτογραφία ήταν αρκετή για τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να προαναγγείλει τη μεταγραφή του Τομ Λουσέ.

Ο Γάλλος μέσος έφτασε την Κυριακή (02/08) στη Θεσσαλονίκη και πλέον μετρά αντίστροφα για την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Μάλιστα, ο Λουσέ φόρεσε ήδη τα ασπρόμαυρα, καθώς ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε φωτογραφία του από την Τούμπα, δίνοντας ουσιαστικά το... σύνθημα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

«Είχαμε έναν καλεσμένο σήμερα στην Τούμπα. Σύντομα περισσότερα...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ στα social media, προαναγγέλλοντας την επικείμενη ανακοίνωση του Γάλλου χαφ.