ΠΑΟΚ: Προανήγγειλε τη μεταγραφή του Τομ Λουσέ με teaser από την Τούμπα
Ο ΠΑΟΚ προανήγγειλε την απόκτηση του Τομ Λουσέ, με τον Γάλλο χαφ να εμφανίζεται ήδη με τα ασπρόμαυρα σε φωτογραφία μέσα από την Τούμπα.
Μία... teaser φωτογραφία ήταν αρκετή για τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να προαναγγείλει τη μεταγραφή του Τομ Λουσέ.
Ο Γάλλος μέσος έφτασε την Κυριακή (02/08) στη Θεσσαλονίκη και πλέον μετρά αντίστροφα για την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του από τον «Δικέφαλο του Βορρά».
Μάλιστα, ο Λουσέ φόρεσε ήδη τα ασπρόμαυρα, καθώς ο ΠΑΟΚ δημοσίευσε φωτογραφία του από την Τούμπα, δίνοντας ουσιαστικά το... σύνθημα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
«Είχαμε έναν καλεσμένο σήμερα στην Τούμπα. Σύντομα περισσότερα...», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΠΑΟΚ στα social media, προαναγγέλλοντας την επικείμενη ανακοίνωση του Γάλλου χαφ.