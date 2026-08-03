Ο Γουότφορντ διαψεύδει για Βαλένθια: «Λάθος νέα παιδιά, μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε»

Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με το μέλλον του έδωσε ο Τρέντον Γουότφορντ.

Το λιθουανικό «BasketNews» ανέφερε το πρωί της Δευτέρας (3/8) πως ο 25χρονος Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος πριν από λίγες εβδομάδες από τους Φιλαδέλφεια 76ερς, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Βαλένθια.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Γουότφορντ έσπευσε να διαψεύσει το συγκεκριμένο σενάριο. Με ανάρτησή του στο «Χ», ο Αμερικανός ξεκαθάρισε τη θέση του, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Λάθος νέα παιδιά, μην πιστεύετε ό,τι βλέπετε».

Ο Γουότφορντ έχει ήδη σημαντική εμπειρία από το NBA, έχοντας αγωνιστεί σε 270 παιχνίδια με τις φανέλες των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Μπρούκλιν Νετς και Φιλαδέλφεια 76ερς.

Στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μετρά κατά μέσο όρο 7,6 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε περίπου 17 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.