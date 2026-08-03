ΠΑΟΚ: Επίσημη η συνεργασία με την ακαδημία ΔΕΚΑ

Σε μια κίνηση με φόντο το μέλλον προχώρησε ο ΠΑΟΚ, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την ακαδημία ΔΕΚΑ της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Η γνωστή ακαδημία, από την οποία είχε βγει και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, μεταξύ άλλων, θα λειτουργεί ως η αναπτυξιακή ομάδα του Δικέφαλου, αποτελώντας το επόμενο βήμα πριν από την πρώτη ομάδα.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έναρξη της συνεργασίας της με τη ΔΕΚΑ, μία ακαδημία που έχει καθιερωθεί ως πρότυπο ανάπτυξης νέων αθλητών, χάρη στην άρτια οργάνωσή της, την ανάδειξη σημαντικών ταλέντων και τις μεγάλες επιτυχίες της στις αναπτυξιακές κατηγορίες.

Η συμφωνία αποτελεί στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού μπασκετικού οργανισμού, που επενδύει στις υποδομές, στους ανθρώπους και στη νέα γενιά.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, στον οργανισμό του ΠΑΟΚ εντάσσονται τα αγωνιστικά τμήματα Προπαίδων, Παίδων και Εφήβων της ΔΕΚΑ, καθώς και η ανδρικήτης ομάδα, η οποία θα λειτουργεί ως η αναπτυξιακή ομάδα του συλλόγου, αποτελώντας το επόμενο βήμα πριν από την πρώτη ομάδα.

Η ΔΕΚΑ θα συνεχίσει παράλληλα το επιτυχημένο έργο της στις ακαδημίες, διατηρώντας τη φιλοσοφία και την τεχνογνωσία της. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργείται μία ενιαία αναπτυξιακή διαδρομή, που θα προσφέρει στους νεαρούς αθλητές τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν και να αποτελέσουν το μέλλον του ΠΑΟΚ».