ΑΕΚ: Κοντά σε Βιτάλις - Προφορική συμφωνία με Γκιορ

Η ΑΕΚ και η Γκιόρ συμφώνησαν προφορικά για τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις.

Η Ένωση αναμένεται να δαπανήσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ώστε ο 24χρονος διεθνής μέσος να έρθει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα έναντι στη Σέλτικ, έχοντας ως σύμμαχο τον παίκτη που είχε συμφωνήσει από την περασμένη Παρασκευή (31/7).

Πρόκειται για έναν εξελίξιμο παίκτη, αρχηγό στην Γκιόρ που θα γεμίσει τον χώρο του κέντρου με ποιότητα.