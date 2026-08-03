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ΑΕΚ: Κοντά σε Βιτάλις - Προφορική συμφωνία με Γκιορ

Προς οριστική συμφωνία η ΑΕΚ με την Γκιόρ για τον Μίλαν Βιτάλις, ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα για να σφραγίσει τη μεταγραφή του στην Ένωση.

ΑΕΚ: Κοντά σε Βιτάλις - Προφορική συμφωνία με Γκιορ
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Η ΑΕΚ και η Γκιόρ συμφώνησαν προφορικά για τη μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλις.

Η Ένωση αναμένεται να δαπανήσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ώστε ο 24χρονος διεθνής μέσος να έρθει στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα έναντι στη Σέλτικ, έχοντας ως σύμμαχο τον παίκτη που είχε συμφωνήσει από την περασμένη Παρασκευή (31/7).

Πρόκειται για έναν εξελίξιμο παίκτη, αρχηγό στην Γκιόρ που θα γεμίσει τον χώρο του κέντρου με ποιότητα.

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