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Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ράφα Μιρ

Ο Ράφα Μιρ έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη.

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ράφα Μιρ
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Ράφα Μιρ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα τυπικά βήματα πριν από την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον Άρη.

Ο Ισπανός επιθετικός θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κίτρινους».

Με την άφιξη του Μιρ στη Θεσσαλονίκη, η συγκεκριμένη μεταγραφική υπόθεση μπαίνει στην τελική της ευθεία και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του Άρη στο φετινό καλοκαιρινό παζάρι.

Στον Άρη ποντάρουν στην ποιότητα και την εμπειρία του 29χρονου φορ, θεωρώντας πως μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην επιθετική γραμμή και να κάνει τη διαφορά με την εκτελεστική του δεινότητα και την προσωπικότητά του.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των υπογραφών, ο Ράφα Μιρ αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Άρης και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, ενόψει της ολοκλήρωσης της προετοιμασίας και της έναρξης του νέου πρωταθλήματος.

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