Στην Κόμο ο Τρέβο Τσαλόμπα

Στην απόκτηση του Τρέβο Τσαλόμπα προχωρά η Κόμο, καθώς σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο οι δύο ομάδες έδωσαν τα χέρια για τη μεταγραφή του 27χρονου κεντρικού αμυντικού.

Το ποσό της συμφωνίας ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος της μεταγραφής στα 36 εκατομμύρια.

Ο Τσαλόμπα, ο οποίος έχει ύψος 1,92μ., αναμένεται να αποτελέσει σημαντική προσθήκη για την Κόμο, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο στο ιταλικό πρωτάθλημα όσο και στο Champions League.

Ο Άγγλος αμυντικός προέρχεται από γεμάτη σεζόν με την Τσέλσι, καθώς την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε συνολικά 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σημαντικό ρόλο στα πλάνα των Λονδρέζων.