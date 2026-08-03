Προσευχήθηκε στην Παναγία της Τήνου ο Γιώργος Μπαρτζώκας!
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, επισκέφθηκε την Παναγία της Τήνου και προσευχήθηκε!
Θα μπορούσε να είναι κάποιο από τα γνωστά τρολαρίσματα στα social media, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά τη διάρκεια των διακοπών του, αποφάσισε να επισκεφθεί την Παναγία της Τήνου!
Μάλιστα, ο προπονητής του, με σταυρωμένα τα χέρια του, βρέθηκε μέσα στην Εκκλησία και «πιάστηκε» από τον φωτογραφικό φακό να προσεύχεται!
Δείτε τις φωτογραφίες: