Προσευχήθηκε στην Παναγία της Τήνου ο Γιώργος Μπαρτζώκας!

Θα μπορούσε να είναι κάποιο από τα γνωστά τρολαρίσματα στα social media, αλλά είναι μια πραγματικότητα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά τη διάρκεια των διακοπών του, αποφάσισε να επισκεφθεί την Παναγία της Τήνου!

Μάλιστα, ο προπονητής του, με σταυρωμένα τα χέρια του, βρέθηκε μέσα στην Εκκλησία και «πιάστηκε» από τον φωτογραφικό φακό να προσεύχεται!

Δείτε τις φωτογραφίες: