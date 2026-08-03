Η Τσέλσι ανακοίνωσε τον Χέντερσον με συμβόλαιο έως το 2028

Ο 36χρονος εντάχθηκε στους «μπλε» ως ελεύθερος, έχοντας καταγράψει 34 συμμετοχές με την Μπρέντφορντ την περασμένη σεζόν, μια χρονιά που του χάρισε θέση στην αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του συλλόγου, τον προπονητή, για τον οποίο τρέφω μεγάλο θαυμασμό, αλλά και την ποιότητα των παικτών, αυτή ήταν μια τεράστια ευκαιρία που δεν μπορούσα να αρνηθώ», δήλωσε ο Χέντερσον. «Επίσης, εντυπωσιάστηκα από το πόσο πολύ θέλει η ιδιοκτησία να δει την Τσέλσι να πετυχαίνει και να προχωρά προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο Χέντερσον αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Σάντερλαντ, πριν μεταγραφεί στη Λίβερπουλ το 2011. Παρέμεινε στο «Άνφιλντ» για 12 σεζόν, καταγράφοντας 492 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην κατάκτηση της Premier League το 2020.

Το 2023 αποχώρησε από τη Λίβερπουλ για την Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας, όμως έφυγε έπειτα από έξι μήνες για να συνεχίσει στον Άγιαξ, πριν μετακινηθεί στην Μπρέντφορντ την περασμένη χρονιά. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε μόλις για έξι λεπτά, πριν υποστεί κάταγμα στο χέρι σε ατύχημα μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Αγγλίας με το Μεξικό για τη φάση των «16».

Αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφή Άγγλου ποδοσφαιριστή για τον νέο προπονητή της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου, μετά την απόκτηση-ρεκόρ του επίσης διεθνούς μέσου Μόργκαν Ρότζερς από την Άστον Βίλα. Η Τσέλσι, που τερμάτισε στη 10η θέση της Premier League την περασμένη σεζόν, θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα στις 24 Αυγούστου, εκτός έδρας απέναντι στη Φούλαμ.