Ιστορικό φιλικό για τους Λόντον Λάιονς κόντρα στους Μπλέιζερς

Ιστορικές στιγμές αναμένεται να ζήσει το βρετανικό μπάσκετ, με τους Λόντον Λάιονς να ετοιμάζονται για μία πρωτοφανή αναμέτρηση απέναντι σε ομάδα του NBA.

Οι πρωταθλητές Ηνωμένου Βασιλείου θα αντιμετωπίσουν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 στο «Moda Center».

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία για τον προπονητή των Λάιονς, Ταουτβίντας Σαμπόνις. Ο πατέρας του, ο θρυλικός Αρβίντας Σαμπόνις, αγωνίστηκε για επτά σεζόν με τη φανέλα του Πόρτλαντ, από το 1995 έως το 2003, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Το βρετανικό στοιχείο θα είναι έντονο και από την πλευρά των Μπλέιζερς, οι οποίοι απέκτησαν πρόσφατα τον Βρετανό φόργουορντ Τζέρεμι Σοχάν.

Ο γενικός διευθυντής των Λάιονς, Μαρτίνας Πούρλις, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ορόσημο για το βρετανικό μπάσκετ, υπογραμμίζοντας πως η αναγνώριση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι το άθλημα στη χώρα εισέρχεται σε μία νέα και ιδιαίτερα υποσχόμενη εποχή.