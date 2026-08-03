Συγκλονιστική εξομολόγηση του Κρις Μπος: «Παραλίγο να πεθάνω τον Ιανουάριο»

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Κρις Μπος αναγκάστηκε να βάλει πρόωρο τέλος στην καριέρα του στο NBA, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας, όμως η μάχη με τη θρόμβωση συνεχίζεται για τον δύο φορές πρωταθλητή με τους Μαϊάμι Χιτ.

Ο 44χρονος παλαίμαχος φόργουορντ, ο οποίος κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με τους Χιτ στο πλευρό των Ντουέιν Ουέιντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς, αποκάλυψε πως τον περασμένο Ιανουάριο αντιμετώπισε εκ νέου σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή του.

Ο Μπος υπέστη νέα πνευμονική εμβολή και χρειάστηκε να παραμείνει στο νοσοκομείο για μία εβδομάδα. Όπως εξήγησε, πλέον λαμβάνει καθημερινά φαρμακευτική αγωγή και παρακολουθεί στενά την κατάσταση της υγείας του.

«Είχα ένα επεισόδιο τον Ιανουάριο. Παραλίγο να πεθάνω και επέστρεψα στη ζωή! Δεν κάνω πλάκα. Είχα άλλη μία πνευμονική εμβολή. Ήταν τον Ιανουάριο, αυτού του έτους. Νοσηλεύτηκα για μία εβδομάδα. Αλλά τώρα λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή καθημερινά, προσέχω τον εαυτό μου και το παρακολουθώ. Δεν είχα συμπτώματα. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να προσέχω σε όλη μου τη ζωή. Νόμιζα ότι το είχα ξεπεράσει, αλλά δεν είναι έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπος αγωνίστηκε στο NBA από το 2003 έως το 2017, ξεκινώντας την καριέρα του στους Τορόντο Ράπτορς και στη συνέχεια μετακομίζοντας στους Μαϊάμι Χιτ. Με την ομάδα της Φλόριντα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, το 2012 και το 2013, πριν αποχωρήσει πρόωρα από την ενεργό δράση λόγω της θρόμβωσης.