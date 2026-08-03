ΠΑΟΚ: Η Νις ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τομ Λουσέ

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του ετοιμάζεται να κάνει ο Τομ Λουσέ, καθώς η Νις ανακοίνωσε την αποχώρησή του με προορισμό τον ΠΑΟΚ.

Η γαλλική ομάδα αποχαιρέτησε τον 23χρονο μέσο, ευχόμενη καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία του μέσα στον σύλλογο.

Ο Λουσέ αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Νις και πέρασε από όλα τα ηλικιακά τμήματα του συλλόγου, μέχρι να φτάσει στην πρώτη ομάδα και να καταγράψει τις πρώτες του συμμετοχές σε επαγγελματικό επίπεδο.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, η Νις ανέφερε:

«Ο Τομ Λουσέ μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου, ο 23χρονος μέσος διένυσε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης στη Νις, από τα τμήματα υποδομής έως την πρώτη ομάδα. Η ομάδα του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

Πλέον, απομένει η επίσημη ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Λουσέ βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και έχει φορέσει τα ασπρόμαυρα, καθώς πρωταγωνίστησε στην teaser ανάρτηση του «Δικεφάλου» από την Τούμπα.