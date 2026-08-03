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Παναθηναϊκός: Παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο και πανάκριβο πούλμαν - Δείτε φωτογραφίες

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτηση ενός νέου και υπερσύγχρονου πούλμαν για τις ανάγκες της ομάδας. 

Παναθηναϊκός: Παρουσίασε το νέο υπερσύγχρονο και πανάκριβο πούλμαν - Δείτε φωτογραφίες
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Σε μια ακόμα μεγάλη επένδυση προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η διοίκηση των «πράσινων» ολοκλήρωσε την αγορά ενός εντυπωσιακού και υπερσύγχρονου νέου πούλμαν, αξίας 550.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζει το νέο πούλμαν της πρώτης ομάδας, ένα ολοκαίνουργιο Volvo B13R Irizar i8, το οποίο συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία, την υψηλή αισθητική και την απόλυτη άνεση, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ιδανικές συνθήκες σε κάθε μετακίνηση.

Πρόκειται για ένα όχημα τελευταίας γενιάς, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς και αποτελεί επιλογή μερικών από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης. Στην εξωτερική του όψη δεσπόζουν το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας του συλλόγου. Τη σχεδίαση συμπληρώνει ο εμβληματικός στίχος του ύμνου της ομάδας μας, «Σύλλογος Μεγάλος», ο οποίος είναι αποτυπωμένος στην οροφή.

Παράλληλα, το εσωτερικό του νέου πούλμαν έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τις ανάγκες μιας ομάδας κορυφαίου επιπέδου και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ο διακριτικός πράσινος φωτισμός και ο κεντημένος στίχος του ύμνου μας στα καθίσματα δημιουργούν ένα άκρως Παναθηναϊκό περιβάλλον.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επένδυση στις υποδομές της, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ένα μέσο μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών".

Δείτε φωτογραφίες:

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