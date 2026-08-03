ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε μέχρι το 2030 ο Τομ Λουσέ

Ο Τομ Λουσέ αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ, με τη Νις να ανακοινώνει πρώτη τη μεταγραφή του Γάλλου μέσου στους Θεσσαλονικείς.

Ο 23χρονος χαφ, ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες της Νις, ολοκλήρωσε τη μετακίνησή του στον «Δικέφαλο του Βορρά» και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030.

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.

Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021.

Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας».