Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» για τη Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη Δευτέρα (3/8) την προετοιμασία του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Ναϊμέγκεν, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γνωστοποιεί στη συνέχεια τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του.

Ο Σαντιάγκο Έσε δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση των «ερυθρόλευκων» και ως εκ τούτου έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.

Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Σιπιόνι, ο οποίος υπολογίζεται από τον Βάσκο τεχνικό για το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.