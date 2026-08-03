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Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» για τη Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τρίτη (4/8) τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την αποστολή για το πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» για τη Ναϊμέγκεν
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Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη Δευτέρα (3/8) την προετοιμασία του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Ναϊμέγκεν, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γνωστοποιεί στη συνέχεια τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του.

Ο Σαντιάγκο Έσε δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση των «ερυθρόλευκων» και ως εκ τούτου έμεινε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση με τους Ολλανδούς.

Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Σιπιόνι, ο οποίος υπολογίζεται από τον Βάσκο τεχνικό για το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.

https://www.instagram.com/p/DblkY71lwKu/
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