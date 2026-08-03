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«Η Φενέρμπαχτσε εξετάζει την περίπτωση του Παυλίδη»

Νέος «μνηστήρας» για τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς μετά την Μπαρτσελόνα, δημοσιεύματα από την Τουρκία βάζουν στο παιχνίδι και τη Φενέρμπαχτσε.

«Η Φενέρμπαχτσε εξετάζει την περίπτωση του Παυλίδη»
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Συνεχίζονται τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Βαγγέλη Παυλίδη, με ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα να φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του διεθνούς στράικερ.

Παρά το γεγονός πως η Μπενφίκα δεν φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει την πώληση του 27χρονου επιθετικού, τα τελευταία 24ωρα το όνομά του έχει συνδεθεί με την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

Την ίδια στιγμή, στο προσκήνιο έρχεται και η Φενέρμπαχτσε. Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος της «A Spor», Ερντέμ Ακμπάς, ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης έχει τον Παυλίδη στα ραντάρ του και παρακολουθεί την περίπτωσή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, η Φενέρμπαχτσε είναι διατεθειμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Έλληνα φορ.

Ο Παυλίδης, πάντως, έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη νέα σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση. Χαρακτηριστικό είναι πως στην αναμέτρηση με τη Σεν Γκάλεν για τα προκριματικά του Europa League σημείωσε τέσσερα γκολ, τραβώντας ακόμη περισσότερο τα βλέμματα πάνω του.

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