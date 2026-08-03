ΑΕΚ: Ανακοινώθηκαν οι μέρες και ώρες των αγώνων για τα Play Off του Champions League

Η ΑΕΚ έμαθε το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) το τελευταίο εμπόδιο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League, με την αντίπαλο της να είναι η νικήτρια του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 18 Αυγούστου σε Σόφια ή Αλμάτι, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 Αυγούστου, στην έδρα της Ένωσης.

Όσον αφορά τις ώρες των αναμετρήσεων, σίγουρα η ρεβάνς στην Allwyn Arena θα διεξαχθεί στις 22:00. Από την άλλη μεριά, το πρώτο ματς αν περάσει η Λεφσκι θα γίνει στη Σόφια επίσης στις 22:00, ενώ αν βρεθεί η Καϊράτ στον δρόμο της ΑΕΚ, τότε το παιχνίδι στο Καζακστάν θα γίνει στις 19:00 λόγω της διαφοράς ώρας.