ΑΕΚ: Ανακοινώθηκαν οι μέρες και ώρες των αγώνων για τα Play Off του Champions League
Γνωστές έγιναν οι ακριβείς μέρες και ώρες των αναμετρήσεων της ΑΕΚ για τα Play off του Champions League.
Η ΑΕΚ έμαθε το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) το τελευταίο εμπόδιο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League, με την αντίπαλο της να είναι η νικήτρια του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι.
Η πρώτη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 18 Αυγούστου σε Σόφια ή Αλμάτι, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, στις 26 Αυγούστου, στην έδρα της Ένωσης.
Όσον αφορά τις ώρες των αναμετρήσεων, σίγουρα η ρεβάνς στην Allwyn Arena θα διεξαχθεί στις 22:00. Από την άλλη μεριά, το πρώτο ματς αν περάσει η Λεφσκι θα γίνει στη Σόφια επίσης στις 22:00, ενώ αν βρεθεί η Καϊράτ στον δρόμο της ΑΕΚ, τότε το παιχνίδι στο Καζακστάν θα γίνει στις 19:00 λόγω της διαφοράς ώρας.