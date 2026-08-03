«Σεισμός» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Κίνημα κάτα Ινφαντίνο - Ποιες χώρες απέσυραν ήδη τη στήριξή τους

Μετά την Ουαλία και την Αγγλία και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες της Σερβίας και της Σουηδίας απέσυραν τη Δευτέρα (3/8) την στήριξή τους στην υποψηφιότητα του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για μία νέα θητεία.

Οι αντιδράσεις κατά του επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας εντάθηκαν μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να προωθήσει την πώληση ποσοστού συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε ιδιώτες επενδυτές.

Η πρόταση της FIFA προέβλεπε την άντληση έως και 4,2 δισ. δολαρίων μέσω της πώλησης περίπου του 20% μιας νέας εταιρείας που θα διαχειριζόταν διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ωστόσο, το σχέδιο εγκαταλείφθηκε την περασμένη Παρασκευή, ύστερα από έντονες αντιδράσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

«Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας απέσυρε τη στήριξή της προς τον Τζάνι Ινφαντίνο για μία νέα θητεία στην προεδρία της FIFA», ανέφερε η σερβική ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

«Υπενθυμίζουμε ότι στις 25 Μαΐου του τρέχοντος έτους του είχαμε παράσχει εγγράφως τη στήριξή μας. Ωστόσο, μετά από προσεκτική αξιολόγηση των γεγονότων που το τελευταίο διάστημα έχουν πλήξει σοβαρά την εικόνα και τη φήμη τόσο της FIFA όσο και του προέδρου της, αυτή είναι η μοναδική λογική και ορθολογική απόφαση».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Σουηδία: «Σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τη Δευτέρα, η σουηδική ομοσπονδία αποφάσισε να μην στηρίξει τον Τζάνι Ινφαντίνο στις επερχόμενες εκλογές για την προεδρία της FIFA», ανέφερε η SvFF.

«Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μακροχρόνια αξιολόγηση των εξελίξεων στη FIFA και της ηγεσίας της. Βασίζεται στις επαναλαμβανόμενες ελλείψεις στη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και τη διοίκηση, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Τζάνι Ινφαντίνο».

Νωρίτερα, η Ουαλία είχε γίνει η πρώτη εθνική ομοσπονδία που απέσυρε επισήμως τη στήριξή της. «Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας επιβεβαιώνει ότι αποσύρει τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του κ. Τζάνι Ινφαντίνο για επανεκλογή στην προεδρία της FIFA για τη θητεία 2027-2031», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

«Οι πρόσφατες αποτυχίες σε θέματα χρηστής διακυβέρνησης, διαδικασιών, ηγεσίας, αξιών, διαχείρισης ενδιαφερομένων, επικοινωνίας και ορθής κρίσης μάς οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο κ. Ινφαντίνο έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Ομοσπονδίας της Ουαλίας για να παραμείνει στην ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η αποτυχία να τεθούν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου πάνω απ' όλα είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε»