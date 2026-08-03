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«Προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα»

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Ρίβερ Πλέιτ για τη μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα, σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

«Προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα»
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Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρίβερ Πλέιτ για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται να υπάρξει άμεσα οριστική συμφωνία.

Η Ρίβερ έχει καταθέσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τον Ορτέγκα και οι δύο πλευρές φέρεται να δουλεύουν πλέον πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Όπως σημειώνει ο Μέρλο, οι συζητήσεις αφορούν μόνιμη μεταγραφή και όχι δανεισμό, με την ομάδα του Μπουένος Άιρες να θέλει να ολοκληρώσει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή το συντομότερο δυνατό.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αναμένεται να παίξει και η επιθυμία του ίδιου του Ορτέγκα. Ο Αργεντινός μπακ εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα του και φέρεται να επιθυμεί να φορέσει τη φανέλα της Ρίβερ Πλέιτ.

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