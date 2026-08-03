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Λεβαδειακός: Πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον Μαχαμαντού Μπάλντε

Ο Λεβαδειακός ενίσχυσε τα άκρα της επίθεσής του, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μαχαμαντού Μπάλντε.

Λεβαδειακός: Πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον Μαχαμαντού Μπάλντε
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Ο Λεβαδειακός γνωστοποίησε την απόκτηση του 19χρονου ακραίου επιθετικού Μαχαμαντού Μπάλντε, ο οποίος θα αγωνιστεί στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 19χρονου ακραίου επιθετικού Μαχαμαντού Μπάλντε.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ έρχεται στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ.

Ο Μπάλντε, με καταγωγή από την Ισπανία και τη Σενεγάλη, ήταν εκ των πρωταγωνιστών της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ στο περσινό πρωτάθλημα της Superleague 2, μετρώντας 17 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ. Παράλληλα ήταν μέλος και της Κ19 που κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά και δύο Κύπελλα, επίσης με τη νεανική ομάδα του ΠΑΟΚ.

Το 2024 μετακόμισε από την ομάδα Κ19 της Πάφου στην αντίστοιχη της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με την οποία έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με 9 γκολ και 5 ασίστ σε 27 συμμετοχές, αλλά και παρουσία στο Youth League της UEFA.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού τον καλωσορίζει και του εύχεται πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!».

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