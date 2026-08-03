«Ο Στρεφέτσα οδεύει προς την Παλέρμο»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ Ματέο Μορέτο, ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Παλέρμο. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και όλα δείχνουν πως ο Βραζιλιάνος με ιταλικές ρίζες θα μετακομίσει στη Σικελία για να αγωνιστεί στην Παλέρμο, η οποία συμμετέχει στη Serie B.

Ο Στρεφέτσα δεσμεύεται με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029. Με την Πάρμα κατέγραψε 14 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ, ενώ στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού, είχε 21 παιχνίδια, ένα γκολ και πέντε ασίστ.

Ο Στρεφέτσα διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν μεταξύ άλλων σε Λέτσε, Κόμο, ΣΠΑΛ, Γιούβε Στάμπια και Κρεμονέζε.