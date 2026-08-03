Άρης: Έκανε δικό του τον Σενεγαλέζο Ταφσίρ Ντιόπ

Στην απόκτηση του Ταφσίρ Ντιόπ προχώρησε ο Άρης, ενισχύοντας το ρόστερ του με ένα νεαρό ταλέντο από τη Σενεγάλη.

Ο 18χρονος επιθετικός είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες Κ17 και Κ18 της Σενεγάλης, έχοντας ήδη πάρει σημαντικές εμπειρίες σε επίπεδο μικρών ηλικιών.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στη χώρα του, με έδρα την πόλη του Ντακάρ, και πλέον κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μετακομίζοντας στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Tafsir Diop για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Ο Tafsir Ousmane Laye Diop, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2008.

Ο 18χρονος Σενεγαλέζος, που αγωνίζεται ως επιθετικός, αναδείχθηκε από την ακαδημία “Espoirs de Guediawaye” (εδρεύει στην περιοχή του Ντακάρ).

Ο Tafsir Diop είναι διεθνής με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα U17/U18 της Σενεγάλης.

Συμμετείχε στο περιφερειακό τουρνουά UFOA-A U17 (Union des Fédérations Ouest-Africaines) και, μάλιστα, συμπεριλήφθηκε στην -επίσημη- τελική λίστα των “μικρών Λεόντων” (Lionceaux) για τη διοργάνωση, εκπροσωπώντας τη χώρα του σε διεθνές επίπεδο στη Δυτική Αφρική».