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Παναθηναϊκός: Τεράστια η ζήτηση για τις σουίτες του γηπέδου στον Βοτανικό

Πανικός για τις 70 σουίτες που θα είναι διαθέσιμες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Παναθηναϊκός: Τεράστια η ζήτηση για τις σουίτες του γηπέδου στον Βοτανικό
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Αν και χρονικά απέχει ακόμη μία ολόκληρη σεζόν η επίσημη «είσοδος» του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδό του στην περιοχή του Βοτανικού, η ζήτηση που υπάρχει για τις περίπου 70 σουίτες που θα περιλαμβάνονται σε αυτό, είναι ήδη τεράστια.

Είναι χαρακτηριστικό πως δίχως καν να έχει ξεκινήσει επισήμως η συγκεκριμένη διαδικασία, απ’ τους αρμόδιους ανθρώπους του συλλόγου, τα αιτήματα που υπάρχουν είναι διπλάσια!

Η ζήτηση είναι τεράστια για όλα τα «πακέτα» που θα προετοιμαστούν για τις σουίτες στην αρένα του Βοτανικού με ό,τι αυτό... συνεπάγεται για τον πολλαπλασιασμό των εσόδων του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

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