Ο Λούκα Ντόντσιτς θέλει τον Σφαιρόπουλο προπονητή στη νέα του ομάδα

Η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς είναι έτοιμη για την συμμετοχή της στο Eurocup της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και αναζητά τον προπονητή που θα την καθοδηγήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «Prealpina», η ομάδα της Ρώμης έχει ψηλά στη λίστα της τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, πως δεν έχουν γίνει ακόμα επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Ρόμα έχει κι άλλους υποψήφιους στόχους, όπως τον Ίγκορ Μίλιτσιτς, ο οποίος είναι γνωστός στην Ελλάδα από το πέρασμά του στον Άρη την περασμένη σεζόν.

Το αμερικανικό επενδυτικό fund που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, σε συνεργασία με τον Λούκα Ντόντσιτς, αναζητά τον επόμενο τεχνικό του συλλόγου, χωρίς ωστόσο να βιάζεται.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος παραμένει χωρίς ομάδα από τις 9 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, όταν απολύθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα.