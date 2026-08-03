Ο Λούκα Ντόντσιτς θέλει τον Σφαιρόπουλο προπονητή στη νέα του ομάδα

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει επενδύσει στη Ρόμα, με την ιταλική ομάδα να έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Ο Λούκα Ντόντσιτς θέλει τον Σφαιρόπουλο προπονητή στη νέα του ομάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς είναι έτοιμη για την συμμετοχή της στο Eurocup της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και αναζητά τον προπονητή που θα την καθοδηγήσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «Prealpina», η ομάδα της Ρώμης έχει ψηλά στη λίστα της τον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, πως δεν έχουν γίνει ακόμα επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η Ρόμα έχει κι άλλους υποψήφιους στόχους, όπως τον Ίγκορ Μίλιτσιτς, ο οποίος είναι γνωστός στην Ελλάδα από το πέρασμά του στον Άρη την περασμένη σεζόν.

Το αμερικανικό επενδυτικό fund που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, σε συνεργασία με τον Λούκα Ντόντσιτς, αναζητά τον επόμενο τεχνικό του συλλόγου, χωρίς ωστόσο να βιάζεται.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος παραμένει χωρίς ομάδα από τις 9 Οκτωβρίου του περασμένου έτους, όταν απολύθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:28 SUPER LEAGUE

«Προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού με Ρίβερ Πλέιτ για Ορτέγκα»

20:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σεισμός» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Κίνημα κάτα Ινφαντίνο - Ποιες χώρες απέσυραν ήδη τη στήριξή τους

20:00 SUPER LEAGUE

Λεβαδειακός: Πήρε δανεικό από τον ΠΑΟΚ τον Μαχαμαντού Μπάλντε

19:44 SUPER LEAGUE

«Ο Στρεφέτσα οδεύει προς την Παλέρμο»

19:29 ΣΠΟΡ

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Τέταρτη η Ελλάδα στο ελεύθερο ομαδικό

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της προετοιμασίας και τα φιλικά

19:14 EUROLEAGUE

Επίσημο: Στη Βαλένθια ως δανεικός ο Άρμονι Μπρουκς

18:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FIFA: Η Αγγλία αποσύρει την υποστήριξή της για την επανεκλογή Ινφαντίνο

18:44 SUPER LEAGUE

Άρης: Έκανε δικό του τον Σενεγαλέζο Ταφσίρ Ντιόπ

18:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Τεράστια η ζήτηση για τις σουίτες του γηπέδου στον Βοτανικό

18:30 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο της Νέομ ο Μασούρας»

18:29 SUPER LEAGUE

Μεταγραφές: Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Λύρατζη από τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας