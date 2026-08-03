Μουζακίτης: «Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ»

Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης με τη Ναϊμέγκεν, αλλά και στην προετοιμασία της ομάδας μέσα από τα φιλικά παιχνίδια που έδωσε στην Ολλανδία.

Ο Μουζακίτης τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως μεγάλο στόχο τη συμμετοχή στο Champions League και υπογράμμισε ότι τα δυνατά φιλικά απέναντι σε ολλανδικές ομάδες αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της προετοιμασίας τους ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Οι δηλώσεις του Μουζακίτη:

Το μήνυμά του στον κόσμο:

«Ευχαριστούμε για τις ευχές σας για καλή σεζόν. Ο κόσμος και εμείς περιμένουμε καιρό να γυρίσουμε εδώ. Είμαστε χαρούμενοι που θα δούμε τον κόσμο που θα μας υποδεχθεί όπως μόνο αυτό ξέρει και είμαστε έτοιμοι να του δώσουμε χαρά».

Για την πρώτη του εμπειρία στα προκριματικά και πόσο διαφορετικη ήταν η προετοιμασία:

«Είναι η πρώτη χρονιά που θα παίξω προκριματικά. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Η βασική διαφορά είναι ότι ξεκινήσαμε νωρίτερα. Το σκεπτικό και το πλάνο είναι ίδιο. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά στο πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Το κίνητρο είναι τεράστιο, θέλουμε να παίξουμε στο Τσάμπιονς Λιγκ και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τη Ναϊμέχεν και να κερδίσουμε».

Για το γεγονός ότι πέρσι έκανε τα καλύτερα παιχνίδια του στο Τσάμπιονς Λιγκ και αν του δίνει έξτρα κίνητρο:

«Να ξεχάσουμε τα περσινά. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Το Τσάμπιονς Λιγκ δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Ελπίζω να ακολουθήσει και φέτος και να κάνουμε τα καλύτερά μας παιχνίδια εκεί».

Για το γεγονός ότι είναι εντός το παιχνίδι και ότι έκαναν προετοιμασία στην Ολλανδία:

«Βοηθάνε τα φιλικά με ολλανδικές ομάδες. Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Είναι σημαντικό ότι ξεκινάμε εδώ, θα μας δώσει ώθηση ο κόσμος και θέλουμε να τους δώσουμε μια δόση».

Σε ερώτηση Ολλανδού δημοσιογράφου για τους παίκτες που γνωρίζει από τη Ναϊμέχεν:

«Ο Μορ και ο Τάντιτς είναι οι πιο γνωστοί. Τον Τάντιτς τον έβλεπα από μιρκός έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες. Είναι χαρά και τιμή να παίξω απέναντί τους».