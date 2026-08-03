«Κλείνει Τρέντον Γουότφορντ η Βαλένθια»

Κοντά στην απόκτηση του Τρέντον Γουότφορντ βρίσκεται η Βαλένθια, σύμφωνα με δημοσίευμα του «BasketNews».

Ο 25χρονος αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, με τον ταλαντούχο Αμερικάνο να ετοιμάζεται να κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το βήμα για την Ευρώπη και την EuroLeague.

Στο πρόσωπό του, οι ιθύνοντες της Βαλένθια βλέπουν τον κατάλληλο αντικαταστάτη του Μπράξτον Κι, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του καλοκαιριού με προορισμό τη Φενέρμπαχτσε.

Ο απόφοιτος του Λουιζιάνα έχει πλούσιες παραστάσεις από τον μαγικό κόσμο του NBA, με τα χρώματα των Νετς, Μπλέιζερς και 76ερς, καταγράφοντας παραπάνω από 270 συμμετοχές στον «μαγικό κόσμο».

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα των Σίξερς, ο Γουότφορντ είχε κατά μέσο όρο 6.5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ στην κανονική διάρκεια του NBA.

Από τη στιγμή που ο σύλλογος της Πενσυλβάνια αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης που διατηρούσε στο συμβόλαιό του, οι «πορτοκαλί» κινήθηκαν αστραπιαία για την απόκτησή του.