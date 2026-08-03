· Παναθηναϊκός

Αυτός είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

Ξεκαθάρισε το ευρωπαϊκό «μονοπάτι» για το «τριφύλλι», με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον ηττημένο του ζευγαριού ανάμεσα σε Μπεσίκτας και Χράντετς Κράλοβε στα playoffs του Conference League, αν ξεπεράσει πρώτα το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948 στον γ' προκριματικό γύρο.

Αυτός είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League
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Τον αντίπαλό του στα playoffs του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Το τριφύλλι, εφόσον κάμψει την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα τεθεί αντιμέτωπο στα playoffs της διοργάνωσης με τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας - Χράντετς Κράλοβε, με στόχο την είσοδό του στην League Phase.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, εκτός έδρας.

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