Αυτός είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

Τον αντίπαλό του στα playoffs του Conference League έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Το τριφύλλι, εφόσον κάμψει την αντίσταση της ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο, θα τεθεί αντιμέτωπο στα playoffs της διοργάνωσης με τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας - Χράντετς Κράλοβε, με στόχο την είσοδό του στην League Phase.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 27 Αυγούστου, εκτός έδρας.