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Αμφίβολος για ΤΣΣΚΑ 1948 Ο Τετέι - Έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα ο Ντέσερς

Με έμφαση στην τακτική συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, με τον Ανδρέα Τεττέι να απουσιάζει λόγω ίωσης και την συμμετοχή του στο παιχνίδι με τους Βούλγαρους να κρίνεται αμφίβολη.

Αμφίβολος για ΤΣΣΚΑ 1948 Ο Τετέι - Έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα ο Ντέσερς
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Με μια σημαντική απουσία αλλά και μια επιστροφή συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα (3/8). Ο Ανδρέας Τετέι ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη ενόψει του πρώτου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, ενώ στον αντίποδα ο Σίριλ Ντέσερς ακολούθησε το πλήρες πρόγραμμα.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν ρυθμούς στο «Γ. Καλαφάτης» ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Τετάρτης (5/8) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση, ακολούθησε δουλειά πάνω στον τακτικό σχεδιασμό και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό διπλό σε περιορισμένο χώρο

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