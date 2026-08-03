Αμφίβολος για ΤΣΣΚΑ 1948 Ο Τετέι - Έβγαλε ολόκληρο το πρόγραμμα ο Ντέσερς

Με μια σημαντική απουσία αλλά και μια επιστροφή συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα (3/8). Ο Ανδρέας Τετέι ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη ενόψει του πρώτου αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, ενώ στον αντίποδα ο Σίριλ Ντέσερς ακολούθησε το πλήρες πρόγραμμα.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν ρυθμούς στο «Γ. Καλαφάτης» ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης της Τετάρτης (5/8) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση, ακολούθησε δουλειά πάνω στον τακτικό σχεδιασμό και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό διπλό σε περιορισμένο χώρο