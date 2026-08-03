«Υπέγραψε στη Μακάμπι ο Μπέικοτ»
Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Αρμάντο Μπέικοτ, καθώς σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν μέσα από το Ισραήλ, ο Αμερικάνος σέντερ υπέγραψε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Σημαντική ενίσχυση στη frontline για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του λαού να κάνει δικό της τον Αρμάντο Μπέικοτ από τη Φενέρμπαχτσε.
Όπως αναφέρει το «Sport5», ο 26χρονος σέντερ υπέγραψε με την ομάδα του Ισραήλ, ενισχύοντας τη θέση των «ψηλών».
Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Μπέικοτ είχε κατά μέσο όρο 2.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ στην EuroLeague, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα κατέγραψε 6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.