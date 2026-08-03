«Υπέγραψε στη Μακάμπι ο Μπέικοτ»

Σημαντική ενίσχυση στη frontline για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την ομάδα του λαού να κάνει δικό της τον Αρμάντο Μπέικοτ από τη Φενέρμπαχτσε.

Όπως αναφέρει το «Sport5», ο 26χρονος σέντερ υπέγραψε με την ομάδα του Ισραήλ, ενισχύοντας τη θέση των «ψηλών».

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Μπέικοτ είχε κατά μέσο όρο 2.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ στην EuroLeague, ενώ στο τουρκικό πρωτάθλημα κατέγραψε 6 πόντους, 3.4 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά αγώνα.