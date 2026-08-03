Champions League: Τα ζευγάρια των playoffs

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) η κλήρωση των playoffs του Champions League, με την Ελλάδα να έχει διπλή εκπροσώπηση από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Συνολικά, έγιναν γνωστά και τα επτά ζευγάρια που θα παλέψουν για να συμπληρώσουν την τελική 36αδα της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αναλυτικά: