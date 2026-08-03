Champions League: Τα ζευγάρια των playoffs
Δείτε αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Champions League, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την κλήρωση της Δευτέρας (03/08) στη Νιόν της Ελβετίας.
Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) η κλήρωση των playoffs του Champions League, με την Ελλάδα να έχει διπλή εκπροσώπηση από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
Συνολικά, έγιναν γνωστά και τα επτά ζευγάρια που θα παλέψουν για να συμπληρώσουν την τελική 36αδα της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Αναλυτικά:
- Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι Vs AEK
- Σέλτικ – Λασκ
- Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Ζάλγκιρις Vs Βίκινγκ
- Μιάλμπι – Σλόβαν Μπρατισλάβας Vs Αραράτ – Τσέλιε
- Χάποελ Μπερ Σεβά – Ερυθρός Αστέρας Vs Άαρχους – Σαμπάχ
- Φενέρμπαχτσε – Στουρμ Γκρατς Vs Σπάρτα Πράγας – Λιόν
- Ολυμπιακός – Ναϊμέχεν Vs Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ