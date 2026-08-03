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ΑΕΚ: Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι για την είσοδο στα «αστέρια» στα playoffs του Champions League

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι στα playoffs του Champions League, στην προσπάθεια της Ένωσης για πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

ΑΕΚ: Με Λέφσκι Σόφιας ή Καϊράτ Αλμάτι για την είσοδο στα «αστέρια» στα playoffs του Champions League
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Τον αντίπαλό της στα playoffs του Champions League έμαθε η ΑΕΚ!

Συγκεκριμένα η Ένωση θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ Αλμάτι για την είσοδό της στην League Phase του Champions League

Οι πρώτες αναμετρήσεις των playoffs θα διεξαχθούν στις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 25 ή 26 του ίδιου μήνα.

Η ΑΕΚ βγήκε δεύτερη στην κλήρωση άρα θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι στην Allwyn Arena.

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