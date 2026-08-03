Glashütte Original SeaQ "Northern Tide": Η πιο ξεχωριστή έκδοση του SeaQ μέχρι σήμερα

Στον κόσμο των premium ρολογιών, υπάρχει ένας κανόνας που αναφέρει ότι η πολυτέλεια δεν χρειάζεται να φωνάξει για να ξεχωρίσει, και κοιτώντας τα νέα Glashütte Original SeaQ "Northern Tide" μπορούμε να αντιληφθούμε και το γιατί.

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Η γερμανική μάρκα επέλεξε ένα εντυπωσιακό τιρκουάζ dégradé φινίρισμα, το οποίο ξεκινά φωτεινό στο κέντρο και σκουραίνει σταδιακά προς την περιφέρεια, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κοιτάζεις τα νερά του ωκεανού από ψηλά και το αποτέλεσμα είναι ίσως η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του SeaQ μέχρι σήμερα.

Ένα dive watch που δεν είναι μόνο για δύτες

Το SeaQ έχει χτίσει τη φήμη του ως ένα από τα κορυφαία καταδυτικά ρολόγια της σύγχρονης ωρολογοποιίας και οι νέες εκδόσεις δεν αλλάζουν αυτή τη φιλοσοφία.

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Με κάσα από ανοξείδωτο ατσάλι, μια μονής κατεύθυνσης περιστρεφόμενη στεφάνη με κεραμικό ένθετο, η βιδωτή κορώνα και το κρύσταλλο ζαφειριού συνθέτουν ένα εργαλείο έτοιμο για πραγματική δράση. Δεν είναι τυχαίο ότι πληροί τόσο τις προδιαγραφές DIN 8306 όσο και το αυστηρό πρότυπο ISO 6425 για καταδυτικά ρολόγια.

Δύο διαφορετικοί χαρακτήρες

Η νέα συλλογή αποτελείται από δύο μοντέλα, τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικά γούστα.

Το SeaQ των 39,5 χιλιοστών είναι η πιο διακριτική επιλογή, με στεγανότητα 200 μέτρων και in-house αυτόματο μηχανισμό calibre 39-11, προσφέρει 40 ώρες αυτονομίας και αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση για καθημερινή χρήση.

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Στην άλλη πλευρά βρίσκεται το SeaQ Panorama Date, με κάσα 43,2 χιλιοστών, στεγανότητα 300 μέτρων και τον κορυφαίο calibre 36-13, ο οποίος χαρίζει εντυπωσιακή αυτονομία 100 ωρών. Φυσικά δεν λείπει η χαρακτηριστική μεγάλη ένδειξη ημερομηνίας, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της Glashütte Original.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο μηχανισμός είναι ορατός μέσα από το διάφανο πίσω καπάκι, αποκαλύπτοντας στο μάτι όλες εκείνες τις χειροποίητες λεπτομέρειες που έχουν κάνει τη γερμανική σχολή ωρολογοποιίας σημείο αναφοράς για τους συλλέκτες.

Το πραγματικό "Toy for a Boy"

Ένα καλό ρολόι πρέπει να μπορεί να αλλάζει χαρακτήρα μαζί με τον ιδιοκτήτη του και για αυτό τον λόγο η Glashütte Original συνοδεύει κάθε SeaQ "Northern Tide" τόσο με ατσάλινο μπρασελέ, εξοπλισμένο με σύστημα μικρορύθμισης, όσο και με ένα μαύρο συνθετικό λουράκι. Το πρωί μπορεί να φορεθεί με λινό πουκάμισο σε μια μαρίνα και το βράδυ να σταθεί με την ίδια άνεση κάτω από το μανίκι ενός σακακιού.

https://www.instagram.com/p/Dbd--IzFNZn/

Το στοιχείο που κάνει, όμως, τα "Northern Tide" πραγματικά ξεχωριστά δεν είναι το χρώμα τους ούτε οι μηχανισμοί τους, αλλά το γεγονός ότι δύσκολα θα συναντήσεις κάποιον να το φοράει. Και ο λόγος είναι ότι έχουν κατασκευαστεί μόλις 100 κομμάτια από κάθε έκδοση, ενώ η διάθεσή τους θα γίνει αποκλειστικά στη Βόρεια Αμερική, μέσω των boutiques και του επίσημου δικτύου της σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Όσον αφορά την τιμή, το SeaQ ξεκινά από τα 13.000 δολάρια, ενώ το SeaQ Panorama Date αγγίζει τα 15.500 δολάρια.