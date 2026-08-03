«Πυρά» Νέντοβιτς κατά Ερυθρού Αστέρα: «Ένιωσα ασέβεια, δεν επιστρέφω»

Έντονα παράπονα για τη συμπεριφορά του Ερυθρού Αστέρα προς το πρόσωπό του εξέφρασε ο Νεμάνια Νέντοβιτς σε δηλώσεις του. Ο Σέρβος γκαρντ στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, αισθάνθηκε αδικημένος από τη στάση των ανθρώπων της ομάδας, θεωρώντας πως δεν του συμπεριφέρθηκαν με την εκτίμηση που θα έπρεπε.

Αναλυτικά, όσα ειπε:

“Είχα τριετές συμβόλαιο όταν ήρθα. Τον Μάιο έλαβα πρόταση για ακόμη δύο χρόνια. Στη συνέχεια κάτι άλλαξε μέσα στον Ιούνιο. Όταν ρώτησα τι είχε αλλάξει, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Φυσικά, το αποτέλεσμα στην ABA League και στο σερβικό πρωτάθλημα επηρέασε την κατάσταση, φάνηκε ότι μετά την ήττα από την Μπουντούτσνοστ η ομάδα κατέρρευσε ψυχολογικά και έχασε την ενέργειά της.

Όλα θα ήταν εντάξει αν απλώς μου έλεγαν ότι σκέφτονται να ακολουθήσουν άλλη κατεύθυνση. Να μου έλεγαν “ευχαριστούμε για όλα”. Αντί γι’ αυτό, μου έλεγαν άλλα και στην πράξη συνέβαιναν διαφορετικά πράγματα, με συνεχείς καθυστερήσεις.

Εκείνη την περίοδο διαπραγματευόμουν ήδη με δύο άλλες ομάδες, εκ των οποίων η μία ήταν πολύ σοβαρή περίπτωση. Ξαφνικά όμως όλα άλλαξαν. Μου είπαν “έλα να υπογράψουμε το συμβόλαιο”. Με τον Ζέλικο Ντρτσέλιτς συμφωνήσαμε μέσα σε δύο λεπτά. Ωστόσο, στη συνέχεια κάτι άλλαξε δραστικά.

Δεν αποτελεί επιλογή για μένα να επιστρέψω φέτος στον Ερυθρό Αστέρα. Τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε έναν χρόνο; Είδαμε και την περίπτωση του Γιάγκο ντος Σάντος, ο οποίος επίσης τέθηκε εκτός πλάνων και στη συνέχεια επέστρεψε. Αν κάποιος σου δείξει ασέβεια μία φορά, θα το κάνει ξανά. Η ιστορία έχει τελειώσει”.