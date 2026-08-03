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ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι του «Δικεφάλου» στα playoffs του Conference League

Δείτε τους επικρατέστερους αντιπάλους του ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League, σε περίπτωση αποκλεισμού από την Άντερλεχτ στον Γ' προκριματικό γύρο του Conference League.

ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι του «Δικεφάλου» στα playoffs του Conference League
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Ο ΠΑΟΚ παρότι συνεχίζει κανονικά την πορεία του στο Europa League, περιμένοντας να μάθει στην κλήρωση της Δευτέρας (03/08, 14:00) τον αντίπαλό του στα playoffs της διοργάνωσης, μπαίνει παράλληλα στην κληρωτίδα του... Conference League, σε περίπτωση αποκλεισμού από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Συγκεκριμένα έγινε γνωστό το υπογκρούπ στο οποίο τοποθετήθηκε ο «Δικέφαλος του βορρά», μαθαίνοντας παράλληλα τους πιθανούς του αντιπάλους στην τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στα playoffs του Conference League

  • Νικητής ζευγαριού Γιάμπλονετς vs RFS Ρίγα
  • Νικητής ζευγαριού Ζαλγκίρις vs Χάιντουκ Σπλιτ
  • Νικητής ζευγαριού Μπραν vs Aπόλλων Λεμεσού
  • Νικητής ζευγαριού Ιντερ Τούρκου vs Bαντούζ
  • Νικητής ζευγαριού Νόα vs Σιόν
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ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι του «Δικεφάλου» στα playoffs του Conference League

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