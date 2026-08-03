«Προσφέρει 10 εκατομμύρια για τον Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός»

Τον παίκτη που θα αναβαθμίσει την μεσαία του γραμμή ψάχνει ο Ολυμπιακός, με το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάνσα από την Σπόρτινγκ να παίζει... ψηλά στην «ερυθρόλευκη» λίστα τις τελευταίες ημέρες.

Με δημοσίευμά της, η «A Bola» είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 27χρονο μέσο, με τη «Record» αυτή τη φορά να το πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω και να αναφέρει πως η ελληνική ομάδα δείχνει διατεθειμένη να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Ο Πορτογάλος χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τα «λιοντάρια» έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούι Μπόρζες για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Κάπως έτσι, έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα της παραχώρησής του, με τη Σπόρτινγκ να δείχνει αυτή τη στιγμή ικανοποιημένη από την πρόταση των «ερυθρόλευκων».

Ο Μπραγκάνσα αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του κλαμπ της Λισαβόνας, έχοντας καταγράψει από το 2018 συνολικά 161 συμμετοχές με 17 γκολ και 15 ασίστ.