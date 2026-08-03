· Ολυμπιακός

«Προσφέρει 10 εκατομμύρια για τον Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός»

Νέο δημοσίευμα της πορτογαλικής «Record» αναφέρει πως ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να βάλει 10 εκατομμύρια στο τραπέζι για την απόκτηση του Ντανιέλ Μπραγκάνσα από τη Σπόρτινγκ.

«Προσφέρει 10 εκατομμύρια για τον Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον παίκτη που θα αναβαθμίσει την μεσαία του γραμμή ψάχνει ο Ολυμπιακός, με το όνομα του Ντανιέλ Μπραγκάνσα από την Σπόρτινγκ να παίζει... ψηλά στην «ερυθρόλευκη» λίστα τις τελευταίες ημέρες.

Με δημοσίευμά της, η «A Bola» είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον των Πειραιωτών για τον 27χρονο μέσο, με τη «Record» αυτή τη φορά να το πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω και να αναφέρει πως η ελληνική ομάδα δείχνει διατεθειμένη να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Ο Πορτογάλος χαφ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τα «λιοντάρια» έως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούι Μπόρζες για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Κάπως έτσι, έχει ανοίξει διάπλατα την πόρτα της παραχώρησής του, με τη Σπόρτινγκ να δείχνει αυτή τη στιγμή ικανοποιημένη από την πρόταση των «ερυθρόλευκων».

Ο Μπραγκάνσα αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του κλαμπ της Λισαβόνας, έχοντας καταγράψει από το 2018 συνολικά 161 συμμετοχές με 17 γκολ και 15 ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:09 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι του «Δικεφάλου» στα playoffs του Conference League

10:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοίνωσε τον Μπάρκο η Τσέλσι (pic)

09:57 EUROPA LEAGUE

Europa League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs

09:51 EUROPA LEAGUE

Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

09:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το υπογκρούπ του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

09:37 EUROLEAGUE

Ερυθρός Αστέρας: «Στην πόρτα της εξόδου ο Κάλινιτς»

09:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κουλιεράκης: «Σπουδαίος προπονητής ο Γκασπερίνι, χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ»

09:08 SUPER LEAGUE

«Προσφέρει 10 εκατομμύρια για τον Μπραγκάνσα ο Ολυμπιακός»

09:02 CONFERENCE LEAGUE

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

08:49 SUPER LEAGUE

«Κλείδωσε» η μεταγραφή του Αντρέ Λουίς στο Κάνσας - Το ποσό που θα βάλει στα ταμεία του ο Ολυμπιακός

08:35 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/08) - «Μπάσιμο» για Λιβάι Γκαρσία

08:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαθαίνουν αντίπαλο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ: Η ώρα και το κανάλι των κληρώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας