Κουλιεράκης: «Σπουδαίος προπονητής ο Γκασπερίνι, χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ»

Το επόμενο βήμα στην καριέρα του έκανε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό να αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ρόμα.

Ο 22χρονος ετοιμάζεται να κάνει το step-up, σε μια ομάδα που θα του δώσει τη δυνατότητα να αναδειχθεί στο κορυφαίο επίπεδο.

Η Ιταλική ομάδα καλωσόρισε με θέρμη τον Έλληνα στόπερ, με τον ίδιο να παραχωρεί τις πρώτες του δηλώσεις στο επίσημο κανάλι των «Τζιαλορόσι».

Συγκεκριμένα, ο Κρητικός αναφέρθηκε στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του, τις συνομιλίες με Κώστα Τσιμίκα και Κώστα Μανωλά, κάνοντας το σχόλιό του για τον προπονητή της ομάδας, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον Γκασπερίνι: «Ο Τσιμίκας και ο Γιοακίμ Μάλε, τον οποίο γνώρισα στη Βόλφσμπουργκ, μου μίλησαν για τον προπονητή. Μου είπαν ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους προπονητές στην Ιταλία και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί του».

Για τα πρότυπά του: «Ως παιδί, το είδωλό μου ήταν ο Σέρχιο Ράμος, για τη νοοτροπία του, τη δύναμή του και τον χαρακτήρα του. Όσο για το στυλ παιχνιδιού, μου αρέσει πολύ ο Αϊμερίκ Λαπόρτ. Νομίζω ότι έχουμε παρόμοια χαρακτηριστικά».

Για το τηλεφώνημά του με τον Κώστα Μανωλά: «Μιλήσαμε τηλεφωνικά αυτό το καλοκαίρι. Ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση. Μιλήσαμε επίσης για τη Ρόμα και μου είπε ότι θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα στην καριέρα μου να υπογράψω για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο, ξέρω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες στη σύγχρονη ιστορία της Ρόμα, ειδικά για εκείνη την εξαιρετική βραδιά εναντίον της Μπαρτσελόνα. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, που έληξε 3-0: ήταν μια απίστευτη εμφάνιση».

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η υποδοχή ήταν φανταστική. Όταν ο ατζέντης μου μού είπε ότι η Ρόμα ενδιαφερόταν για μένα, είπα αμέσως: "Εντάξει, πάμε". Θέλω να κάνω το καλύτερο δυνατό για να γίνω μέλος αυτού του σπουδαίου ιταλικού συλλόγου. Δεν είχα καμία αμφιβολία».