Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

Μετά την ανακοίνωση των υπογκρούπ από την UEFA, ο ΠΑΟΚ έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στην κλήρωση των playoffs του Europa League (03/08, 14:00), εφόσον πρώτα αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα ο «Δικέφαλος του Βορρά» τοποθετήθηκε στο 2ο υπογκρούπ και αποφεύγει ομάδες όπως η Τράμπζονσπορ.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ