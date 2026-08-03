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Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League

Δείτε τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League, μετά την γνωστοποίηση του υπογκρούπ του «Δικεφάλου» από την UEFA.

Το υπογκρούπ του ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League
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Μετά την ανακοίνωση των υπογκρούπ από την UEFA, ο ΠΑΟΚ έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στην κλήρωση των playoffs του Europa League (03/08, 14:00), εφόσον πρώτα αποκλείσει την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα ο «Δικέφαλος του Βορρά» τοποθετήθηκε στο 2ο υπογκρούπ και αποφεύγει ομάδες όπως η Τράμπζονσπορ.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

  • Νικητής ζευγαριού Λαρν – Ιμπέρια Τιφλίδας
  • Λίλεστρομ
  • Ηττημένος ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι
  • Ηττημένος ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας– Μιάλμπι
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