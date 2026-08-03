Ερυθρός Αστέρας: «Στην πόρτα της εξόδου ο Κάλινιτς»

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Ερυθρό Αστέρα ο Νίκολα Κάλινιτς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraf», ο Σέρβος διεθνής φόργουορντ δεν υπολογίζεται από το νέο προπονητή, Ίμπον Ναβάρο, με τις δύο πλευρές να οδηγούνται οριστικά προς «διαζύγιο».

Ο 34χρονος αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετό ενδιαφέρον πάνω του σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος, έχοντας το πακέτο αλλά και την εμπειρία να πρωταγωνιστήσει σε επίπεδο EuroLeague.

Την περσινή σεζόν, ο Κάλινιτς αγωνίστηκε σε 39 παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας κατά μέσο όρο 5.8 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα.