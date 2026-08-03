Europa League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs
Μαθεύτηκε το υπογκρούπ του ΟΦΗ για τα playoffs του Europa League, με την UEFA να ανακοινώνει τους πιθανούς αντιπάλους των Κρητικών ενόψει της κλήρωσης (03/08, 14:00).
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν, όπου το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) θα διαμορφωθεί ο χάρτης των playoffs για Champions League, Europa League και Conference League.
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιοποίησε το πρωί τα υπογκρούπ των ομάδων, δίνοντας στον ΟΦΗ μια πρώτη σαφή εικόνα για τα εμπόδια που θα βρει στο δρόμο του για την League Phase της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης.
Θυμίζουμε πως η διαδικασία για το Europa League εκκινεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας.
Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League
- Νικητής ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς
- Νικητής ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας
- Νικητής ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ
- Νικητής ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε