Europa League: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν, όπου το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) θα διαμορφωθεί ο χάρτης των playoffs για Champions League, Europa League και Conference League.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιοποίησε το πρωί τα υπογκρούπ των ομάδων, δίνοντας στον ΟΦΗ μια πρώτη σαφή εικόνα για τα εμπόδια που θα βρει στο δρόμο του για την League Phase της δεύτερη τη τάξει διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως η διαδικασία για το Europa League εκκινεί στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στα playoffs του Europa League