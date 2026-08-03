· Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ντόρτμουντ: Προανήγγειλε τη μεταγραφή του Καρέτσα μέσα σε γυράδικο! (vid)

Μέσα από ένα επικό βιντεάκι στα social media, η Ντόρτμουντ προανήγγειλε την ανακοίνωση της μεταγραφής του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ντόρτμουντ: Προανήγγειλε τη μεταγραφή του Καρέτσα μέσα σε γυράδικο! (vid)
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Η Ντόρτμουντ προανήγγειλε τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα με ένα πρωτότυπο βίντεο σε γυράδικο, καλώντας τους φιλάθλους της σε μια παρουσίαση γεμάτη... ελληνικό χρώμα.

Η μετακίνηση του 18χρονου διεθνούς Έλληνα μεσοεπιθετικού στη Βεστφαλία πέρασε στο τελικό της στάδιο. Ο νεαρός άσος βρίσκεται ήδη στη Γερμανία, όπου ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2031.

Για να γιορτάσει το deal, το τμήμα marketing της Μπορούσια Ντόρτμουντ δημιούργησε ένα ευφάνταστο βιντεάκι στα social media με τον... γύρο να είναι το κεντρικό θέμα του κλιπ.

Παράλληλα, η Ντόρτμουντ απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τους φιλάθλους της. Με το σύνθημα «Vorbeikommen!» («Περάστε!»), οι Βεστφαλοί προσκάλεσαν το κοινό στο ελληνικό εστιατόριο Olympia Grill (Schimmelstr. 129, Kamen) για τις 16:00 (ώρα Ελλάδας), όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του ελληνικού wonderkid.

https://www.instagram.com/p/DbkS_f5xRWl/
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