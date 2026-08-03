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FIFA: Ανοιχτά κατά του Ινφαντίνο η Ουαλία

Με ανακοίνωσή της, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας τόνισε πως δεν πρόκειται να στηρίξει την επανεκλογή του Τζιάνι Ινφαντίνο στη θέση του προέδρου της FIFA.

FIFA: Ανοιχτά κατά του Ινφαντίνο η Ουαλία
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Σε τριγμούς βρίσκεται ο προεδρικός θώκος του Τζιάνι Ινφαντίνο. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουαλίας (FAW) έγινε η πρώτη που αποσύρει επίσημα την υποστήριξή της για την επανεκλογή του στη FIFA, στον απόηχο των εντόνων αντιδράσεων που προκάλεσαν τα σενάρια περί ιδιωτικοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το SkyNews, η FAW ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να στηρίξει την υποψηφιότητα του Ινφαντίνο για τη θητεία 2027-2031, έχοντας ήδη ενημερώσει γραπτώς και επίσημα τη διοίκηση της συνομοσπονδίας.

Στην ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία της βρετανικής χώρας κάνει λόγο για «σειρά αποτυχιών στη διακυβέρνηση, τις διαδικασίες, την ηγεσία, τις αξίες και την επικοινωνία», υπογραμμίζοντας πως ο νυν πρόεδρος έχει απωλέσει πλήρως την εμπιστοσύνη της.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η αδυναμία να τεθεί το καλό του αθλήματος πάνω από όλα αποτελεί κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Παρά την προσπάθεια του Ινφαντίνο να κάνει πίσω και να αποσύρει το επίμαχο σχέδιο, η κρίση στην ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βαθαίνει. Η κίνηση της Ουαλίας έρχεται να προστεθεί στη σκληρή στάση της UEFA, η οποία εξαπέλυσε πυρά προς το πρόσωπο του Ιταλού παράγοντας.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επεξεργάζεται ήδη ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να αποτραπούν παρόμοιες πρωτοβουλίες στο μέλλον, καθιστώντας σαφές πως όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον της διοίκησης παραμένουν ανοιχτά.

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