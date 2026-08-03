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NBA: Ανανέωσε με τους Μάβερικς ο Νάτζι Μάρσαλ

Τη φανέλα των Μάβερικς θα φοράει για τα επόμενα χρόνια ο Νάτζι Μάρσαλ, με τον Αμερικάνο να υπογράφει πολυετή επέκταση συμβολαίου με την ομάδα του Τέξας.

NBA: Ανανέωσε με τους Μάβερικς ο Νάτζι Μάρσαλ
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Οι Ντάλας Μάβερικς ανακοίνωσαν τη συμφωνία για πολυετή επέκταση συμβολαίου με τον φόργουορντ Νάτζι Μάρσαλ, διατηρώντας στο ρόστερ έναν από τους πιο πολύτιμους και πολυδιάστατους παίκτες τους, μετά την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στο NBA.

Η ομάδα δεν αποκάλυψε τις οικονομικές λεπτομέρειες, όμως το ESPN ανέφερε ότι η πλήρως εγγυημένη συμφωνία έχει αξία 52,2 εκατομμύρια δολάρια για τρία χρόνια και θα τον κρατήσει στο Ντάλας έως τη σεζόν 2029-30. Ο Μάρσαλ είχε ακόμη έναν χρόνο στο τριετές συμβόλαιο ύψους 27 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε με τους Μάβερικς τον Ιούλιο του 2024.

Ο 28χρονος σημείωσε ρεκόρ καριέρας την περασμένη σεζόν με 15,2 πόντους, 3,3 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 29,5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Είχε ποσοστό ευστοχίας 51% στα σουτ εντός πεδιάς σε 74 αγώνες, εκ των οποίων ξεκίνησε βασικός στους 47, ενώ πρόσθεσε και 4,7 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Ο απόφοιτος του Ξέιβιερ δεν επιλέχθηκε στο Draft του 2020 και πέρασε τα πρώτα τέσσερα χρόνια της καριέρας του στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς. Σε 373 αγώνες στο NBA έχει μέσο όρο καριέρας 10,1 πόντους, 4,0 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ.

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