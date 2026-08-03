Το υπογκρούπ του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

Ημέρα κληρώσεων για τις ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στα playoffs του Champions, Europa και Conference League.

Το πρωί της Δευτέρας (03/08), η UEFA έκανε γνωστά τα υπογκρούπ, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τους πιθανούς αντιπάλους του στα playoffs του Conference League, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League