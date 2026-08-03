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Το υπογκρούπ του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

Το υπογκρούπ από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League έκανε γνωστό η UEFA.

Το υπογκρούπ του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League
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Ημέρα κληρώσεων για τις ελληνικές ομάδες στις διοργανώσεις της UEFA, με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στα playoffs του Champions, Europa και Conference League.

Το πρωί της Δευτέρας (03/08), η UEFA έκανε γνωστά τα υπογκρούπ, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τους πιθανούς αντιπάλους του στα playoffs του Conference League, εφόσον αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

  • Νικητής ζευγαριού Ελσίνκι – Μάδεργουελ
  • Ηττημένος ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς
  • Ηττημένος ζευγαριού Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε
  • Νικητής ζευγαριού Κατόβιτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ
  • Νικητής ζευγαριού Βαλούρ – Νόρτζερλαντ
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